Нардепи провокують зростання цін на м'ясо - експерт

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КИЇВ. 15 листопада. УНН. Якщо з вини народних депутатів аграрії втратять у наступному році державні дотації, це безсумнівно приведе до зростання цін на м'ясну продукцію. Про це в коментарі УНН повідомив голова Всеукраїнськї аграрної ради Михайло Соколов.

Він пояснив, що з ініціативи певних груп в парламенті, дотації аграріям можуть скоротити в два рази, до 2 млрд грн. Це, в свою чергу, призведе до збитковості виробників і вимушеного підняття цін на продукцію.

"Ми виступаємо проти такого рішення і вважаємо його немотивованим. Саме дотація, яка називається квазі акумуляцією ПДВ, це ті самі гроші, які отримують сільгосптоваровиробники і які дозволяють їм збільшити їх рентабельність і по суті зменшити собівартість виробництва. Зменшення дотації природно негативно позначиться на сільгосптоваровиробниках і вони будуть змушені скорочувати виробництво або підвищувати ціни.

Або ми будемо їсти менше м'яса і пити менше молока - або ми будемо більше за це платити, тому що чудес не буває, витрати на виробництво цих видів продукції у нас не падають, тільки ростуть, самі ці види сільськогосподарського виробництва не є високо рентабельними", - заявив глава ВАС.

М.Соколов підкреслив, що бюджетне дотування українських аграріїв і так мізерно мало у порівнянні з іншими європейськими країнами.

"Якщо ми подивимося на ЄС, то там дотації становлять 500 євро на гектар, приблизно. Або за даними ВСР (організація економічного співробітництва, - ред.) Дотація становить близько 20% від вартості створеної самим сільським господарством. Грубо кажучи, ви створюєте продукцію на гривню, а 20 копійок - складає дотація.

В Україні від року в рік ця цифра, прорахована ВСР, змінюється. То вона 3%, то вона 1%, то вона коливається навколо нуля. При чому, в деякі роки за сумарною оцінкою ВСР виходить, що у нас навіть негативна підтримка сільського господарства, і це з урахуванням тих програм, які діють, тому що є інші непрямі фактори, які при розрахунку за відповідний показник ВСР вважаються свого роду податком на сільське господарство.

Тому, маючи низьку підтримку, ми повинні її використовувати максимально ефективно. Ми можемо виграти тільки за рахунок того, якщо той невеликий ресурс, яким ми володіємо - буде направлений туди куди треба", - пояснив експерт.

Але, на жаль, Україна з року в рік повторює одну й ту ж помилку. Замість збільшення підтримки для вирощування худоби, гроші спрямовуються на другорядні потреби, сказав М.Соколов.

"У цьому році відповідні дотації були розподілені абсолютно не ефективно і навіть довільно. У великій кількості виділяються кошти, в тому числі і на компенсацію будівництва тваринницьких комплексів, яке практично не йде.

Наприклад, у нас сьогодні АЧС і для нас актуально не тільки будівництво комплексів, а й, вибачте, відродження поголів'я. Те ж саме відноситься до виробництва молока - є, звичайно, проекти, але дуже багато проектів робиться так званим господарським способом, тобто без оформлення відповідних документів, а значить не можна потім отримати дотацію.

Друге - збільшення дотацій на техніку вітчизняного виробництва. В цьому році було виділено 500 млн - схоже, що поки освоїли менше 100 млн, на наступний рік хочуть виділить мільярд, в чому логіка? Скорочувати ту дотацію, яка реально затребувана, якої не вистачає, і пропонувати її відправити на те що нам не потрібно", - зазначив глава ВАС.

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, ініціатором скорочення дотацій для аграріїв є народний депутат від Народного Фронту Олег Кришин. Цю ініціативу в ЗМІ прозвали "правкою зерновиків", оскільки вважається, що війна за дотації тваринників спровокована представниками найбільшої зернової компанії "Кернел".

Раніше УНН повідомляв, що "Кернел" за перші 10 місяців поточного року вже отримав 7 млрд грн дотацій у вигляді повернення ПДВ. І це в 10 разів перевищує дотації тваринникам.

Варто нагадати, що інтереси "Кернел" в ВР представляє народний депутат і колишній глава податкової політики Віталій Хомутинник. Він вже володіє 5% акцій цієї компанії, а буквально на початку листопада отримав від АМКУ дозвіл на покупку відразу семи агропідприємств, які входять в структуру "Кернел". Якщо угода відбудеться, він отримає понад 50% голосів у вищому органі управління цих підприємств.

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