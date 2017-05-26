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Нардеп: правительство и депутаты начнут консультации по земельной реформе 29 мая

Киев • УНН

 • 23522 просмотра

КИЕВ. 26 мая. УНН. Правительство начинает консультации со специалистами и парламентом по варианту законопроекта о введении земельной реформы. В понедельник, 29 мая, депутаты из профильного парламентского комитета встретятся с Премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, но официально правительственный законопроект, который уже есть у членов профильного комитета Рады, будет зарегистрирован в парламенте на следующей пленарной неделе. Такое мнение в эксклюзивном интервью корреспонденту УНН высказал народный депутат Украины из фракции Блока Петра Порошенко, член парламентского комитета по вопросам аграрной политики и земельных отношений Леонид Козаченко.

Нардеп: правительство и депутаты начнут консультации по земельной реформе 29 мая

Но у правительственного законопроекта небольшие шансы быть принятым в первоначальном виде - больше шансов на принятие будет у компромиссного законопроекта, который будет содержать нормы с депутатских и с правительственного законопроекта.

Наработало ли уже правительство проект закона о проведении земельной реформы?

На сегодняшний день есть несколько законопроектов - правительственный законопроект и два законопроекта, которые предложены отдельными депутатами. Правительственный законопроект есть у членов аграрного комитета, но официально его еще не слушали. Правительственный законопроект предусматривает, что только физические лица будут покупать землю. А другие, депутатские законопроекты, предусматривают, что землю будут покупать и юридические лица.

В понедельник (29 мая - ред.) будут переговоры с правительством по проекту закона о земельной реформе. Я думаю, что на следующей неделе он должен быть в комитете и через две недели мы, возможно, будем его рассматривать в комитете.

У депутатских законопроектов есть шансы быть принятыми, или скорее будет принят правительственный проект закона?

Я не думаю, что правительственный законопроект будет принят, если он не будет согласован в значительной степени. Те депутатские законопроекты, которые есть, они не просто так появились от тех депутатов. Они появились от определенной прослойки гражданского общества, которая представляет аграрный сектор. И это надо максимально учесть, согласовать и включить в один законопроект. Тогда это получит какую-то перспективу.

Но надо понимать еще одно - в таком сложном вопросе найти 100%-ую поддержку будет очень сложно.

Надо тому, кто подает предложение, а это правительство, осознавать, что он принимает очень рискованное решение, за которое это правительство может уйти в отставку очень быстро. Поэтому, принимая это решение, нужно очень активно действовать и делать все, чтобы не было вопросов с кадастром, вопросов, связанных с тем, кто, как покупает и продает, и кто регистрирует землю, вопросов с тем, где возьмут деньги фермеры, чтобы выкупить землю, которую они обрабатывают. Таких вопросов очень и очень много. Земельная реформа - очень комплексная.

Надо день и ночь работать профессионально, ликвидировать имеющиеся пробелы в законодательстве, изменяя его сразу. Если принимать этот закон, то надо настроиться на такую ​​работу.

Но этот закон будет содержать очень много ограничений и сразу запустить открытый полноценный рынок земли вряд ли удастся.

Когда наступит такой момент, когда мы сможем открыть этот рынок, и главным залогом должна быть только жесткая конкуренция, больше ничего. И мы не будем бояться ни иностранцев, ничего, у нас будут такие же возможности, как у них - доступ к финансам. А сегодня мы не сможем закрыть присутствие иностранцев в юридическом лице.

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Юристы показали мне 17 вариантов, как "спрятаться" иностранцу в юридическое лицо и даже в физическое лицо. Например, если из другой страны приедет парень, женится в Украине и подпишет брачный контракт, по которому он будет вкладывать 50 млн долларов в свой бизнес и жена не имеет к этому отношения, через полгода он сможет, расставшись, оставить себе эту землю и украинский паспорт.

Когда эта реформа заработает, когда украинцы почувствуют это?

Люди почувствуют это только тогда, когда экономика в целом и банковский сектор будут работать и развиваться динамично. Если этого не произойдет, не может земельная реформа быть ощутимой для селянина или рядового украинца. Она не даст того эффекта, который прогнозирует Международный валютный фонд.

Напротив, Международный валютный фонд этим себя еще дискредитирует, ведь очень многие люди говорят, что МВФ ставит целью не рост экономики Украины, а допуск к рынку земли субъектов иностранного происхождения, потому что они очень и очень заинтересованы в том, чтобы купить эту землю и это главная цель, с которой МВФ заставляет правительство действовать следующим образом. Очень многие об этом говорят.

Я не говорю это, но меня часто спрашивают специалисты и журналисты, действительно ли это главная цель МВФ, или я думаю, что это даст такой импульс для роста экономики, что мы завтра быстро станем богатыми и счастливыми.

Хватит ли у правительства сил противостоять давлению МВФ?

У самого правительства не хватит, если не будут подтянуты, кроме правительства, и парламент, и Президент и, возможно, хотя не идет на это МВФ, контакты с профессиональным гражданским обществом. Тогда можно. Но само правительство ничего не сделает, не убедит МВФ.

Значит у нас будет распродажа земель?

Для того, чтобы МВФ убедить, надо приватизировать все имущество государства в аграрном секторе, а это 70 млрд грн поступлений в бюджет. Мы можем временно использовать более 10 млн га земли в качестве залога на 10 лет и под нее возьмем очень большой финансовый ресурс - 15-20 млрд долларов - и эти средства бросим в инвестирование и развитие аграрного сектора. Мы пойдем на нестандартные решения по запуску машиностроения и других отраслей экономики и для этого есть возможности. Это возможно при условии функционирования Экспортно-кредитного агентства, запуска совместных на условиях ЧГП (частно-государственного партнерства) инвестиционных проектов, использования стратегического финансирования на условиях "таргетной эмиссии" Нацбанка и т.д. То есть мы даем очень серьезный импульс развитию экономики в целом и наполнение бюджета будет в разы больше, чем только от земельной реформы. Если все это профессионально презентовать МВФ, тогда его можно убедить, а если нет никакого движения, экономика стагнирует, останавливается промышленность и все замедляется ... то в этой ситуации очень сложно что-то ожидать только от земельной реформы и убедить в этом МВФ вполне возможно.

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Надо разговаривать с МВФ четко, а не так, как в тех презентациях программ деятельности наших чиновников за рубежом, которые мне было стыдно слушать. Они говорят: мы хотим за 10 лет Украину вывести в 20-у самых богатых стран, хотим чтобы люди в пересчете ВВП на душу населения имели средний показатель, тождественный Евросоюзу. Но при этом на вопрос от иностранцев, какими инструментами и чего конкретно можно достичь, звучат ответы, над которыми yf 10-м вопросе смеется вся аудитория, падает под стол, аплодирует, но на этом точка.

Так все же, проголосует ли парламент за введение земельной реформы до завершения этой сессии?

Теоретически он может это сделать, но практически это очень сложно. Можно это сделать, если быстро найти взаимопонимание со всеми. Одна из таких первых встреч будет в понедельник (29 мая - ред.) с Премьер-министром. А если не будет поддержки снизу от профессиональных общественных объединений, представляющих фермеров и владельцев земельных паев, это будет сделать очень трудно.

Министр аграрной политики Тарас Кутовой подал в отставку. Проголосует ли парламент за его отставку?

Если он сам подал в отставку и если он озвучит причины, которые реально являются серьезным основанием для этого, то проблем не будет с тем, чтобы его отправить в отставку.

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Не знаю, легко ли будет назначить нового министра - здесь тоже есть вопросы. Хотелось бы, чтобы это был авторитетный среди профессиональной среды украинец, профессионал, и такие есть. На мой взгляд, их около 5 человек и все они работали в этой области.

В комитете по вопросам аграрной политики нет главы, и довольно длительный срок. С чем это связано?

Я думаю, что здесь речь идет о том, что определенные квоты парламентских фракций не согласованы и это внутрипарламентская проблематика влияет на утверждение в должности председателя комитета того или иного депутата. Это одна из главных причин.

Но комитет работает и выполняет обязанности председателя комитета Александр Бакуменко (заместитель председателя комитета ВР по вопросам аграрной политики и земельных отношений - ред.) и у меня нет оснований предъявлять претензии к его работе, ведь комитет активно работает. Я бы давно назначил А.Бакуменко, или кого-либо из заместителей, чтобы снять вопрос о том, почему почти год у комитета нет официального главы. А причина - это несогласованность в межфракционных отношениях.

Не считаете ли Вы проблемой отсутствие глав сразу нескольких комитетов Рады?

На примере аграрного комитета я такой проблемы не вижу. Все комитеты работают, там рассматриваются вопросы, но с точки зрения требований определенных нормативных актов, утвержденных Верховной Радой, эти решения надо принимать. Надо ставить эти вопросы, но если их поставить, то та или иная фракция начнет говорить - это наша квота, а вы не учли это, и так далее. Это создаст очередной конфликт в парламенте, а этого следует избежать, потому что ситуация в Верховной Раде и так не простая.

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