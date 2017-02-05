Нардеп-участник блокады железной дороги в Бахмуте избил полицейского

Установлено, что в субботу 4 февраля на блокпосту был остановлен автомобиль с восемью гражданами в военной форме, у одного из которых обнаружен карабин СКС.

В полиции отметили, что в рамках контрдиверсионных мероприятий, которые проводятся в области по распоряжению штаба АТО, транспортные средства подлежат необходимой проверке прекращения трафика нелегального оружия и его утечки в мирные области Украины.

"По словам работника полиции, который присутствовал на месте один из народных депутатов Украины, которые принимают участие в блокаде железнодорожного переезда в Бахмуте, начал конфликтовать и препятствовать осуществлению проверки. Он дал указание водителю покинуть территорию блокпоста и ударил сотрудника полиции в область туловища", - сообщили в полиции.

Кроме того, по сообщению правоохранителей, во время конфликта депутат высказывался нецензурной бранью, высказывал угрозы физической расправы в сторону полицейских и высказывал намерения отобрать у них оружие в случае осуществления проверок этого автомобиля на других блокпостах.

Отмечается, что сотрудник Бахмутского отдела полиции госпитализирован с ушибом грудной клетки.

"Указанный факт зарегистрирован в Единый журнал учета заявлений и сообщений граждан об уголовных правонарушениях и других событиях, проводится проверка", - сообщили в полиции.

Напомним, 2 февраля около 50 вооруженных людей в камуфляже перекрыли движение на железнодорожном переезде в Бахмуте.