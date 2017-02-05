Нардеп-участник блокады железной дороги в Бахмуте избил полицейского

$41.080.11
45.050.50
ukru
Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине
06:46 • 11640 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

7 апреля, 16:13 • 53511 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 118250 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 123983 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 134308 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 151609 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 162484 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 124817 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 139359 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 190084 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+2°
6.7м/с
51%
Популярные новости

В Харьковской области трагедия: в огне погибли мужчина и 3-летний ребенок

7 апреля, 23:27 • 11500 просмотра

Apple срочно перевезла пять грузовых самолетов техники из Индии в США, чтобы избежать новых пошлин

8 апреля, 01:05 • 13375 просмотра

С временно оккупированной территории Украины вернули 4-летнюю девочку: подробности

03:43 • 11523 просмотра

Потери врага: ликвидировано 1290 военных, уничтожены танки и другая техника

04:44 • 13905 просмотра

МИД Украины ответил конгрессвумен Спартц

06:39 • 5706 просмотра
публикации

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

06:46 • 11630 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 196729 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 251787 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 453315 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 405261 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Биньямин Нетаньяху

Александр Сырский

Урсула фон дер Ляйен

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Израиль

Реклама
УНН Lite

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 30408 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 29867 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 44382 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 66525 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

7 апреля, 10:00 • 73622 просмотра
Актуальное

F-16 Fighting Falcon

Lockheed Martin F-35 Lightning II

DJI Mavic

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

Нардеп-участник блокады железной дороги в Бахмуте избил полицейского

Киев • УНН

 • 20545 просмотра

КИЕВ. 5 февраля. УНН. Народный депутат, участвующий в блокаде железной дороги в Бахмуте, избил на блокпосту работника полиции. Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Донецкой области, передает УНН.

Нардеп-участник блокады железной дороги в Бахмуте избил полицейского

Установлено, что в субботу 4 февраля на блокпосту был остановлен автомобиль с восемью гражданами в военной форме, у одного из которых обнаружен карабин СКС.

В полиции отметили, что в рамках контрдиверсионных мероприятий, которые проводятся в области по распоряжению штаба АТО, транспортные средства подлежат необходимой проверке прекращения трафика нелегального оружия и его утечки в мирные области Украины.

"По словам работника полиции, который присутствовал на месте один из народных депутатов Украины, которые принимают участие в блокаде железнодорожного переезда в Бахмуте, начал конфликтовать и препятствовать осуществлению проверки. Он дал указание водителю покинуть территорию блокпоста и ударил сотрудника полиции в область туловища", - сообщили в полиции.

Кроме того, по сообщению правоохранителей, во время конфликта депутат высказывался нецензурной бранью, высказывал угрозы физической расправы в сторону полицейских и высказывал намерения отобрать у них оружие в случае осуществления проверок этого автомобиля на других блокпостах.

Отмечается, что сотрудник Бахмутского отдела полиции госпитализирован с ушибом грудной клетки.

"Указанный факт зарегистрирован в Единый журнал учета заявлений и сообщений граждан об уголовных правонарушениях и других событиях, проводится проверка", - сообщили в полиции.

Напомним, 2 февраля около 50 вооруженных людей в камуфляже перекрыли движение на железнодорожном переезде в Бахмуте.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧППроисшествия
Brent
$63.84
Bitcoin
$79,448.30
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$36.41
Золото
$3,028.55
Ethereum
$1,577.14