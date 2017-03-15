Нардеп А.Артеменко на одном из допросов в ГПУ сообщил, что он является гражданином Канады - Ю.Луценко (дополнено)

"Могу показать протокол допроса в качестве свидетеля народного депутата Артеменко Андрея Викторовича. На одном из допросов он заявил, что он гражданин Канады. На удивление следователя, может ли он это подтвердить, он сказал, что: "конечно, в следующий раз принесу документ", - сообщил Генпрокурор.

Ю.Луценко также рассказал, что народный депутат предоставил оригинал паспорта Канады во время допроса.

"Я давно не видел такой явки с повинной", - добавил Ю.Луценко.

Напомним, народный депутат Андрей Артеменко подтвердил свои визиты в Москву, однако утверждает, что не согласовывал свои "мирные инициативы" с представителями Российской Федерации.

Как сообщал УНН, прокуратура Крыма открыла производство о госизмене за "план Артеменко". Кроме того, Генпрокурор Ю.Луценко спрогнозировал представление на снятие неприкосновенности с А.Артеменко.