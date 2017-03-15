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Нардеп А.Артеменко на одному з допитів в ГПУ повідомив, що він є громадянином Канади - Ю.Луценко (доповнено)

Нардеп А.Артеменко на одному з допитів в ГПУ повідомив, що він є громадянином Канади - Ю.Луценко (доповнено)

Київ • УНН

 • 10349 перегляди

КИЇВ. 15 березня. УНН. Народний депутат України Андрій Артеменко на одному з допитів у прокуратурі повідомив, що є громадянином Канади. Про це сьогодні розповів журналістам Генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає кореспондент УНН.

“Можу показати протокол допиту як свідка народного депутата Артеменка Андрія Вікторовича. На одному з допитів він заявив, що він громадянин Канади. На здивування слідчого, чи може він це підтвердити, він сказав, що: “звичайно, наступного разу принесу документ”, — повідомив Генпрокурор.

Ю.Луценко також розповів, що народний депутат надав оригінал паспорта Канади під час допиту.

“Я давно не бачив такої явки з повинною”, — додав Ю.Луценко.

Нагадаємо, народний депутат Андрій Артеменко підтвердив свої візити у Москву, однак стверджує, що не погоджував свої "мирні ініціативи" з представниками Російської Федерації.

Як повідомляв УНН, прокуратура Криму відкрила провадження про держзраду через “план Артеменка”. Крім того, Генпрокурор Ю.Луценко спрогнозував подання на зняття недоторканності із А.Артеменка.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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