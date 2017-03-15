Нардеп А.Артеменко на одному з допитів в ГПУ повідомив, що він є громадянином Канади - Ю.Луценко (доповнено)
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Народний депутат України Андрій Артеменко на одному з допитів у прокуратурі повідомив, що є громадянином Канади. Про це сьогодні розповів журналістам Генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає кореспондент УНН.
“Можу показати протокол допиту як свідка народного депутата Артеменка Андрія Вікторовича. На одному з допитів він заявив, що він громадянин Канади. На здивування слідчого, чи може він це підтвердити, він сказав, що: “звичайно, наступного разу принесу документ”, — повідомив Генпрокурор.
Ю.Луценко також розповів, що народний депутат надав оригінал паспорта Канади під час допиту.
“Я давно не бачив такої явки з повинною”, — додав Ю.Луценко.
Нагадаємо, народний депутат Андрій Артеменко підтвердив свої візити у Москву, однак стверджує, що не погоджував свої "мирні ініціативи" з представниками Російської Федерації.
Як повідомляв УНН, прокуратура Криму відкрила провадження про держзраду через “план Артеменка”. Крім того, Генпрокурор Ю.Луценко спрогнозував подання на зняття недоторканності із А.Артеменка.