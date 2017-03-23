На данный момент лицо стрелка в экс-депутата РФ Д.Вороненкова не установлено - А.Крищенко

"Лицо его устанавливается", - сказал руководитель столичной полиции.

Напомним, 23 марта в центре Киева расстреляли экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова .

Также напомним, были ранены два человека - охранник Д.Вороненкова и стрелок.

Сейчас стрелка задержали. Он с ранениями госпитализирован в реанимацию и находится под охраной правоохранителей.