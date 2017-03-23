На данный момент лицо стрелка в экс-депутата РФ Д.Вороненкова не установлено - А.Крищенко
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Пока еще не установлена личность киллера, стрелявшего в экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. Об этом сегодня сказал журналистам на месте происшествия руководитель ГУ НП в Киеве Андрей Крищенко, передает корреспондент УНН.
"Лицо его устанавливается", - сказал руководитель столичной полиции.
Напомним, 23 марта в центре Киева расстреляли экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова .
Также напомним, были ранены два человека - охранник Д.Вороненкова и стрелок.
Сейчас стрелка задержали. Он с ранениями госпитализирован в реанимацию и находится под охраной правоохранителей.