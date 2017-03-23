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Наразі особу стрілка в екс-депутата РФ Д.Вороненкова не встановлено - А.Крищенко (доповнено)

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 березня. УНН. Наразі ще не встановлено особу кілера, який стріляв у екс-депутата держдуми РФ Дениса Вороненкова. Про це сьогодні сказав журналістам на місці події керівник ГУ НП у Києві Андрій Крищенко, передає кореспондент УНН.

"Особа його встановлюється", - сказав керівник столичної поліції.

Нагадаємо, 23 березня у центрі Києві розстріляли екс-депутата держдуми РФ Дениса Вороненкова.

Також нагадаємо, було поранено двох людей - охоронця Д.Вороненкова і стрілка.

Наразі стрілка затримано. Він з пораненнями госпіталізований у реанімацію і перебуває під охороною правоохоронців.

 

Українські Національні Новини

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