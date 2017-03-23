Наразі особу стрілка в екс-депутата РФ Д.Вороненкова не встановлено - А.Крищенко (доповнено)

"Особа його встановлюється", - сказав керівник столичної поліції.

Нагадаємо, 23 березня у центрі Києві розстріляли екс-депутата держдуми РФ Дениса Вороненкова.

Також нагадаємо, було поранено двох людей - охоронця Д.Вороненкова і стрілка.

Наразі стрілка затримано. Він з пораненнями госпіталізований у реанімацію і перебуває під охороною правоохоронців.