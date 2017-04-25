Накануне Евровидения СБУ проведет антитеррористические учения в МВЦ

Антитеррористический центр СБУ проведет тактико-специальные учения по противодействию терроризму в "Международном выставочном центре", накануне проведения там "Евровидение-2017".

Согласно информации пресс-службы СБУ, учения начнутся 25 апреля, в 21:00.

Результаты учений будут опубликованы позже.

Напомним, на время "Евровидения-2017" будет временно изменена организация дорожного движения.