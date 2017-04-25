Накануне Евровидения СБУ проведет антитеррористические учения в МВЦ
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. Накануне "Евровидения-2017" антитеррористический центр СБУ проведет тактико-специальные учения по противодействию терроризму сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Антитеррористический центр СБУ проведет тактико-специальные учения по противодействию терроризму в "Международном выставочном центре", накануне проведения там "Евровидение-2017".
Согласно информации пресс-службы СБУ, учения начнутся 25 апреля, в 21:00.
Результаты учений будут опубликованы позже.
Напомним, на время "Евровидения-2017" будет временно изменена организация дорожного движения.