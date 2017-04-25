Напередодні Євробачення СБУ проведе антитерористичні навчання в МВЦ

Антитерористичний центр СБУ проведе тактико-спеціальні навчання з протидії тероризму в "Міжнародному виставковому центрі", напередодні проведення там "Євробачення-2017".

Згідно з інформацією прес-служба СБУ, навчання розпочнуться 25 квітня, о 21:00.

Результати навчань будуть опубліковані згодом.

Нагадаємо, на час "Євробачення-2017" буде тимчасово змінено організацію дорожнього руху.