Нападающего "Динамо" перевели в дубль команды из иностранного чемпионата
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. Нападающий киевского "Динамо" Назарий Русин переведен в дубль польского ФК "Легия". Об этом сообщила пресс-атташе ФК "Легия" Изабелла Крук в своем Twitter, передает УНН.
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По информации Крук, Русин две недели проведет в дублирующем составе “Легии”.
Ранее сообщалось, что у Русина возник конфликт с руководством клуба из-за отказа играть за резервный состав. Футболист отказался выйти на поле в матче второй команды, мотивировав это рекомендацией врача избегать игр на искусственном газоне.
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После перехода в “Легию” на правах аренды, Русин успел сыграть лишь один матч за новую команду, выйдя на замену в поединке Кубка Польши.