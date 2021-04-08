Нападника "Динамо" перевели у дубль команди з іноземного чемпіонату

Деталі

За інформацією Крук, Русин два тижні проведе у дублюючому складі “Легії”.

Раніше повідомлялося, що у Русина виник конфлікт з керівництвом клубу через відмову грати за резервний склад. Футболіст відмовився вийти на поле в матчі другої команди, мотивувавши це рекомендацією лікаря уникати ігор на штучному газоні.

Доповнення

Після переходу в “Легію” на правах оренди, Русин встиг зіграти лише один матч за нову команду, вийшовши на заміну в поєдинку Кубка Польщі.