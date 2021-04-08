Нападника "Динамо" перевели у дубль команди з іноземного чемпіонату
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Нападник київського "Динамо" Назарій Русин переведений в дубль польського ФК "Легія". Про це повідомила прес-аташе ФК "Легія" Ізабелла Крук у власному Twitter, передає УНН.
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За інформацією Крук, Русин два тижні проведе у дублюючому складі “Легії”.
Раніше повідомлялося, що у Русина виник конфлікт з керівництвом клубу через відмову грати за резервний склад. Футболіст відмовився вийти на поле в матчі другої команди, мотивувавши це рекомендацією лікаря уникати ігор на штучному газоні.
Доповнення
Після переходу в “Легію” на правах оренди, Русин встиг зіграти лише один матч за нову команду, вийшовши на заміну в поєдинку Кубка Польщі.