Нанес 100 млн грн убытков при строительстве хранилища отработанного ядерного топлива: гендиректору подразделения "Энергоатома" избрали меру пресечения

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения гендиректору подразделения ГП НАЭК "Энергоатом" в виде залога в размере 7 млн гривен по делу о завладении 100 млн грн при строительстве хранилища отработанного ядерного топлива. Об этом УНН сообщает со ссылкой на САП.

28 ноября 2023 года при участии прокурора САП следственный судья ВАКС избрал меру пресечения генеральному директору обособленного подразделения ГП НАЭК "Энергоатом", который подозревается в нанесении почти 100 млн грн убытков государству при строительстве хранилища отработанного ядерного топлива - говорится в сообщении САП.

Детали

Отмечается, что суд частично удовлетворил ходатайство детективов НАБУ, согласованное прокурором САП, и применил к подозреваемому меру пресечения в виде залога в размере 7 млн грн.

Также суд возложил на подозреваемого соответствующие обязанности:

- сообщать детективу, прокурору или суду об изменении своего места жительства и места работы;

- воздерживаться от общения с другими подозреваемыми по делу и свидетелями;

- сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти паспорт для выезда за границу и другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;

- носить электронное средство контроля.

Напомним

В октябре было сообщено о подозрении пяти лицам, причастным к завладению 100 млн грн при строительстве хранилища отработанного ядерного топлива. Среди подозреваемых был генеральный директор обособленного подразделения ГП НАЭК "Энергоатом".