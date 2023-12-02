Налипание мокрого снега, гололед и туман: синоптики дали прогноз на три дня

В Украине в ближайшие три дня ожидается дождь, мокрый снег, туман и гололед дня ожидается дождь, мокрый снег, туман и гололед. Резкого понижения температуры не ожидается, передает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.

Детали

По данным синоптиков, сегодня в Украине, кроме юга, снег и дождь, местами налипание мокрого снега, гололед, туман, на дорогах местами гололедица. В западных областях значительные осадки. Температура ночью от 1° тепла до 5° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла, на Закарпатье, Винницкой, Днепропетровской и Луганской областях до 7° тепла, в южной части ночью 5-12° тепла, днем 9-16°.

"3 декабря в западных и северных областях снег и дождь, местами налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица (ночью на западе страны значительные осадки), днем 4 декабря в юго-восточной части небольшой дождь, на остальной территории без существенных осадков; в воскресенье ночью и утром в Украине, кроме запада и юга, местами туман; температура 3 декабря в северных и западных областях ночью 0-5° мороза, днем около 0°, в центральных областях ночью 0-5° тепла, днем 5-10°, на остальной территории ночью 4-9° тепла, днем 10-16°; 4 декабря в Украине снижение температуры на 3-7°", - добавили в Укргидрометцентре.

Ветер юго-восточный с переходом на западный, 5-10 м/с, в воскресенье на западе, севере и юго-востоке страны местами порывы 15-20 м/с, добавили синоптики.