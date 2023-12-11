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Накануне российского вторжения нардеп от ОПЗЖ Христенко арендовал элитную квартиру в Варшаве и сбежал в Польшу

Киев  •  УНН

11 декабрь 2023, 18:00  •  22993 просмотра

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Федор Христенко, народный депутат от запрещенной в Украине партии ОПЗЖ, поселился в Польше после выезда из Украины в феврале 2022 года и задекларировал владение московской квартирой площадью 176 кв. м. В его декларации указана арендованная квартира в Варшаве и три роскошных автомобиля.

Оказывается, что нардеп от запрещенной партии "ОПЗЖ" Федор Христенко, который выехал из Украины 14 февраля 2022 года поселился в Польше. Об этом говорится в его ежегодной декларации за 2022-й год, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода. 

Детали

Политик выехал из Украины за несколько дней до полномасштабного вторжения РФ, и официально больше не пересекал границу Украины.

Согласно декларации, Христенко арендовал в Польше апартаменты площадью 173 квадратных метра, где и проживает вместе с семьей.

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В декларации Федор Христенко отметил, что квартиру в Польше арендует вместе с женой и дочерью у владельца - гражданина Польши Мациежа Дражкевича.

Точный адрес в публично доступной декларации не указан, но, вероятно, это дом на ул. Сармацкой в элитном районе Варшавы, где, по информации издания "Бахмут IN.UA", в августе 2022 года были зафиксированы сразу три автомобиля, оформленные на жену Христенко: BMW M760LI, Bentley Continental и Porsche Cayenne. Их нардеп также задекларировал.

Кроме нового арендованного жилья в Польше, нардеп указал в декларации за 2022 год, что семья владеет в России квартирой на 176 квадратных метров и тремя паркоместами. Эта недвижимость в Москве записана на жену Марину Христенко с 2018-го года. Ориентировочная стоимость таких апартаментов, согласно сайтам недвижимости, более 100 миллионов рублей.

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Также в 2022-м году Христенко задекларировал лишь 42 тысячи гривен депутатской заработной платы. Это можно объяснить тем, что руководство ВР назвало Христенко одним из крупнейших депутатов-"прогульщиков", из-за чего ему прекратили начислять зарплату.

Дополнение

Федор Христенко в 2019-м году был избран народным депутатом от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" по избирательному округу в Бахмутском районе Донецкой области, который сейчас частично оккупирован армией РФ.

Журналистам не удалось найти публичных упоминаний о его работе с избирателями в округе. После 24-го февраля Христенко также публично не осуждал российскую агрессию.

Напомним

НАПК обеспечило открытый доступ к Единому государственному реестру деклараций Украины, за исключением исключений, связанных с обстоятельствами военного положения.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Политика
Напередодні російського вторгнення нардеп від ОПЗЖ Христенко орендував елітну квартиру у Варшаві та втік до Польщі
On the eve of the Russian invasion, MP from OPFL Khrystenko rented an elite apartment in Warsaw and fled to Poland
Новости по теме

Накануне российского вторжения нардеп от ОПЗЖ Христенко арендовал элитную квартиру в Варшаве и сбежал в Польшу

Федор Христенко, народный депутат от запрещенной в Украине партии ОПЗЖ, поселился в Польше после выезда из Украины в феврале 2022 года и задекларировал владение московской квартирой площадью 176 кв. м. В его декларации указана арендованная квартира в Варшаве и три роскошных автомобиля.

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