Накануне российского вторжения нардеп от ОПЗЖ Христенко арендовал элитную квартиру в Варшаве и сбежал в Польшу
Киев • УНН
Федор Христенко, народный депутат от запрещенной в Украине партии ОПЗЖ, поселился в Польше после выезда из Украины в феврале 2022 года и задекларировал владение московской квартирой площадью 176 кв. м. В его декларации указана арендованная квартира в Варшаве и три роскошных автомобиля.
Оказывается, что нардеп от запрещенной партии "ОПЗЖ" Федор Христенко, который выехал из Украины 14 февраля 2022 года поселился в Польше. Об этом говорится в его ежегодной декларации за 2022-й год, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
Детали
Политик выехал из Украины за несколько дней до полномасштабного вторжения РФ, и официально больше не пересекал границу Украины.
Согласно декларации, Христенко арендовал в Польше апартаменты площадью 173 квадратных метра, где и проживает вместе с семьей.
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В декларации Федор Христенко отметил, что квартиру в Польше арендует вместе с женой и дочерью у владельца - гражданина Польши Мациежа Дражкевича.
Точный адрес в публично доступной декларации не указан, но, вероятно, это дом на ул. Сармацкой в элитном районе Варшавы, где, по информации издания "Бахмут IN.UA", в августе 2022 года были зафиксированы сразу три автомобиля, оформленные на жену Христенко: BMW M760LI, Bentley Continental и Porsche Cayenne. Их нардеп также задекларировал.
Кроме нового арендованного жилья в Польше, нардеп указал в декларации за 2022 год, что семья владеет в России квартирой на 176 квадратных метров и тремя паркоместами. Эта недвижимость в Москве записана на жену Марину Христенко с 2018-го года. Ориентировочная стоимость таких апартаментов, согласно сайтам недвижимости, более 100 миллионов рублей.
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Также в 2022-м году Христенко задекларировал лишь 42 тысячи гривен депутатской заработной платы. Это можно объяснить тем, что руководство ВР назвало Христенко одним из крупнейших депутатов-"прогульщиков", из-за чего ему прекратили начислять зарплату.
Дополнение
Федор Христенко в 2019-м году был избран народным депутатом от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" по избирательному округу в Бахмутском районе Донецкой области, который сейчас частично оккупирован армией РФ.
Журналистам не удалось найти публичных упоминаний о его работе с избирателями в округе. После 24-го февраля Христенко также публично не осуждал российскую агрессию.
Напомним
НАПК обеспечило открытый доступ к Единому государственному реестру деклараций Украины, за исключением исключений, связанных с обстоятельствами военного положения.
Накануне российского вторжения нардеп от ОПЗЖ Христенко арендовал элитную квартиру в Варшаве и сбежал в Польшу
Федор Христенко, народный депутат от запрещенной в Украине партии ОПЗЖ, поселился в Польше после выезда из Украины в феврале 2022 года и задекларировал владение московской квартирой площадью 176 кв. м. В его декларации указана арендованная квартира в Варшаве и три роскошных автомобиля.
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