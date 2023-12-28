"Нафтогаз" завершил "деолигархизацию" облгазов

В течение 2023 года "Нафтогаз" полностью завершил интеграцию облгазов и горгазов. Об этом со ссылкой на пресс-службу компании передает УНН.

Детали

В компании отмечают, что с начала полномасштабного вторжения президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу - усилить энергетическую стабильность страны.

Еще 400 тысяч кубометров газа в сутки: в ноябре Украина запустила три скважины

Это большая ответственность, поскольку вместе с этим значительно возросло количество наших клиентов. Однако это был необходимый шаг, от которого зависит стабильность критической инфраструктуры, работа бизнеса и комфорт украинцев. В условиях рисков постоянных обстрелов и возможных блэкаутов газоснабжение должно быть бесперебойным. Спасибо всем, кто работает для обеспечения наших городов и сел газом - отметил глава Нафтогаза Алексей Чернышев.

По его словам, операционный контроль над региональными предприятиями, дал возможность государству не только обеспечить бесперебойное газоснабжение, но и положить конец различным схемам, из-за которых государственный бюджет недополучал миллиарды гривен.

Дополнение

Председатель Правления Группы Нафтогаз также отметил, что по предварительным расчетам, в следующем году отчисления в государственный бюджет операторами ГРМ составят более 5 млрд гривен.

Это не только сохранение 50 тысяч рабочих мест и миллиардов отчислений, которые будут наполнять государственную казну. Это и возможность качественного контроля обеспечения газоснабжением, и новый удобный сервис для почти 10 миллионов абонентов в виде одной понятной платежки - подытожил Алексей Чернышев.

Напомним,

19 декабря группа "Нафтогаз" объявила о завершении плановой интеграции обл- и горгазов. В составе группы работают 27 газораспределительных предприятий, которые планировалось передать под контроль государства до конца текущего года.