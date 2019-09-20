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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 56024 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 110911 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 102762 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 109861 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 119476 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148189 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148598 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140443 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Актуальное
Нафтогаз в октябре повысил цену на газ для промышленности на около 5%

Нафтогаз в октябре повысил цену на газ для промышленности на около 5%

Киев  •  УНН

 • 8101 просмотра

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Нафтогаз обнародовал ценовые предложения для промышленных потребителей газа на октябрь 2019 года, повысив цену на газ для таких потребителей на около 5%. Об этом УНН сообщили в пресс-службе компании.

"Нафтогаз предлагает газ по цене 4 899,00 - 5 458,00 грн/тыс. куб. м (без НДС и расходов на его транспортировку магистральными и распределительными трубопроводами). По сравнению с ценами на сентябрь 2019 года, в октябре цены вырастут на 4,9-5,6%", - говорится в сообщении.

Предложенные цены на природный газ с ресурса компании дифференцированы в зависимости от объемов закупки и условий оплаты.

Напомним, Нафтогаз в сентябре на 3% снизит цену на газ для нужд населения - до 4493,64 грн за тыс. куб. м.

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