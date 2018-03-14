"Нафтогаз" и "Газпром" планируют провести переговоры до конца марта
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. НАК "Нафтогаз Украины" и ПАО "Газпром" планируют провести переговоры до конца марта относительно газовых контрактов и выполнения решения Стокгольмского арбитража, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы "Нафтогаза" в Facebook.
"До конца месяца должна состояться "встреча на Эльбе" (или какой-то другой красивой реке) с нашей дорогой монополией", - отметили в НАК.
При этом, как отметили в пресс-службе, "Нафтогаз" проинформирует "Газпром" на встрече, что не согласен расторгнуть контракты.
"Кроме того, мы направили Газпрому требования о пересмотре тарифа. На встрече, конечно, будет обсуждаться выполнение решений арбитража", - цитирует пресс-служба слова коммерческого директора НАК Юрия Витренко.
Отметим, что российские СМИ сообщали о том, что заместитель главы "Газпрома" Александр Медведев заявлял, что они получили от "Нафтогаза" подтверждение о готовности начать переговоры в рамках процедуры расторжения действующих контрактов.
Как сообщал УНН, по решению Стокгольмского арбитража, "Нафтогаз" добился компенсации в сумме 4,63 млрд долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. По результатам арбитражных производств в Стокгольме "Газпром" должен оплатить 2,56 млрд долларов в пользу "Нафтогаза".