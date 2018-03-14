“Нафтогаз” і “Газпром” планують провести перемовини до кінця березня
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. НАК “Нафтогаз України” та ПАТ “Газпром” планують провести перемовини до кінця березня стосовно газових контрактів і виконання рішення Стокгольмського арбітражу, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби “Нафтогазу” у Facebook.
“До кінця місяця має відбутися „зустріч на Ельбі“ (або на якійсь іншій красивій річці) з нашою дорогенькою монополією”, — зазначили у НАК.
При цьому, як зауважили у прес-службі, “Нафтогаз” проінформує “Газпром” на зустрічі, що не згоден розірвати контракти.
“Крім того, ми надіслали Газпрому вимоги щодо перегляду тарифу. На зустрічі, звісно, буде обговорюватися виконання рішень арбітражу” — цитує прес-служба слова комерційного директора НАК Юрія Вітренка.
Зазначимо, що російські ЗМІ повідомляли про те, що заступник голови “Газпрому” Олександр Медведєв заявляв, що вони отримали від “Нафтогазу” підтвердження про готовність розпочати перемовини у межах процедури розірвання чинних контрактів.
Як повідомляв УНН, за рішенням Стокгольмського арбітражу, “Нафтогаз” домігся компенсації в сумі 4,63 млрд доларів за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту. За результатами арбітражних проваджень у Стокгольмі “Газпром” повинен сплатити 2,56 млрд доларів на користь “Нафтогазу”.