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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 119464 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 134265 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 115123 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 113335 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
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Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

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Эксклюзив
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Нефть дорожает до недельного максимума на фоне опасений по поводу предложения в США

Нефть дорожает до недельного максимума на фоне опасений по поводу предложения в США

Киев  •  УНН

 • 10916 просмотра

КИЕВ. 13 сентября. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ноябре в понедельник утром в ходе торгов выросли в цене до 73,49 доллара за баррель, сообщает УНН.

По данным Bloomberg состоянию на 11:35, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,78%.

При этом цена октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 70,30 доллара за баррель, прибавив 0,83%.

Детали

Цены на нефть растут вторую сессию в понедельник по мере того, как на рынках возобладали опасения по поводу ограниченного объема добычи в США, крупнейшем мировом нефтепроизводителе, из-за урагана "Ида" и ожидания улучшения спроса поддержали рынок, пишет Reuters. Обе марки в начале сессии выросли в цене максимально с 3 сентября.

Что было ранее

18 июля Организация стран-экспортеров нефти, Россия и их союзники, группа, известная как ОПЕК+, пришла к соглашению об ограничении добычи нефти до 31 декабря 2022 года. С августа добыча будет увеличена на 400 баррелей в сутки - до постепенной отмены ограничений добычи (сейчас 5,8 млн баррелей в сутки), до конца сентября 2022 года.

Напомним, мировой рынок нефти 9 марта 2020-го пережил "черный понедельник" - крупнейшее резкое падение цен с 1991 года с началом войны в Персидском заливе. После этого на рынке нефти произошло еще несколько обвалов цен - на фоне ситуации с коронавирусом и ограничений из-за пандемии в крупнейших экономиках мира, оставляя рынок перегруженным резким снижением спроса и чрезмерным избытком нефти.

12 апреля 2020-го страны-члены ОПЕК+, в том числе РФ, договорились сократить добычу нефти в условиях пандемии.

Заключенное соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи предусматривало ограничения добычи до конца 2020 года на 7,7 млн баррелей в сутки. В апрельском соглашении ОПЕК+ производителям было предложено сокращение добычи до 5,8 млн баррелей в день с начала 2021-го до конца апреля 2022 года. Впрочем, условия изменили на встрече 3 декабря 2020 года.

Страны ОПЕК+, в том числе РФ, 3 декабря прошлого года договорились оставить в силе ограничения на добычу нефти, которые действовали с весны 2020 года. Однако, с определенными послаблениями. Так, ОПЕК+ подтвердила договоренности о возврате на рынок 2 млн баррелей, но возвращение должно быть постепенным, с учетом ситуации на рынке. Условия соглашения договорились пересматривать ежемесячно.

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