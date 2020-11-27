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Нефть Brent упала в цене ниже 48 долл. за баррель

Нефть Brent упала в цене ниже 48 долл. за баррель

Киев  •  УНН

 • 19944 просмотра

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в январе в пятницу утром в ходе торгов упали в цене до 47,68 доллара за баррель, после роста накануне, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:01, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,25%.

При этом цена январских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 44,87 доллара за баррель, потеряв 1,84%.

Цены на нефть после стремительного роста накануне менялись в пятницу на фоне замедления торговли из-за праздника Дня благодарения в США, при этом нефть WTI упала более чем на 1% на фоне опасений по поводу избыточного предложения и сомнений относительно вакцины, которая положит конец пандемии коронавируса, пишет Reuters.

Напомним, мировой рынок нефти 9 марта пережил "черный понедельник" - крупнейшее резкое падение цен с 1991 года с началом войны в Персидском заливе. После этого на рынке нефти произошло еще несколько обвалов цен - на фоне ситуации с коронавирусом и ограничений из-за пандемии в крупнейших экономиках мира, оставляя рынок перегруженным резким снижением спроса и чрезмерным избытком нефти.

12 апреля страны-члены ОПЕК+, в том числе РФ, договорились сократить добычу нефти в условиях пандемии.

Новости о прогрессе в области вакцин против COVID-19 в последнее время привели к определенному укреплению цен на нефть.

На данный момент заключенное соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи предусматривает ограничение добычи на 7,7 млн баррелей в сутки. В апрельской сделке ОПЕК+ производителям было предложено сокращение добычи до 5,8 млн баррелей в день с начала 2021 года до конца апреля 2022 года. Впрочем, как предполагают аналитики, на встречах, назначенных на 30 ноября и 1 декабря, ОПЕК+, вероятно, согласится сохранить текущие квоты - отложив изначально запланированное повышение на два миллиона баррелей в день на январь.

Так, ожидается, что ОПЕК и ее союзники продолжат действие соглашения о сокращении добычи нефти в новом году, чтобы избежать глобального избытка запасов. Однако, на фоне стремительного увеличения количества больных COVID-19 во многих частях мира и повышенного риска дальнейших экономических ограничений, усилия картеля могут не увенчаться успехом, если спрос на нефть будет падать быстрее, чем объемы поставок, отмечает MarketWatch.

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