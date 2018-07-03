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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 78017 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 110934 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 131940 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 138903 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 175221 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 155041 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 142353 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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7 марта, 06:35 • 118382 просмотра

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Нефть Brent торгуется выше 77 долл. за баррель

Нефть Brent торгуется выше 77 долл. за баррель

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 3 июля. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в сентябре во вторник утром выросли в цене до 77,75 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания, по состоянию на 8:00 стоимость фьючерсов на нефть марки Brent увеличилась на 0,58%.

При этом августовские фьючерсы на нефть марки WTI выросли в цене до 74,53 доллара за баррель, прибавив 0,80%.

Напомним, в Международном валютном фонде прогнозируют повышение средних цен на нефть в 2018 году на 11,7%, по сравнению с 2017 годом, а также падение цены на 4,3% в 2019 году.

Украина в течение 2017 увеличила объемы прокачки нефти на 5,3% до 16034000 т соответственно к предыдущему году.

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