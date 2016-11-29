Нефть Brent торгуется ниже 48 долл. за баррель

По данным издания по состоянию на 8:16, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,87%.

При этом цена январских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 46,71 доллара за баррель, потеряв 0,79%.

Добавим, встреча ОПЕК состоится в Вене 30 ноября. Во время нее ожидается решение по добыче нефти.

В России ранее заявили, что готовы объявить о замораживании добычи нефти после ОПЕК.