Нефть Brent торгуется ниже 48 долл. за баррель
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в январе во вторник утром упали в цене до 47,82 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.
По данным издания по состоянию на 8:16, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,87%.
При этом цена январских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 46,71 доллара за баррель, потеряв 0,79%.
Добавим, встреча ОПЕК состоится в Вене 30 ноября. Во время нее ожидается решение по добыче нефти.
В России ранее заявили, что готовы объявить о замораживании добычи нефти после ОПЕК.