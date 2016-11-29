Нафта Brent торгується нижче 48 дол. за барель
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Ф’ючерси на нафту марки Brent з постачанням у січні у вівторок зранку впали в ціні до 47,82 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.
За даними видання станом на 8:16, вартість ф’ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 0,87%.
При цьому ціна січневих ф’ючерсів на нафту марки WTI впала до 46,71 долара за барель, втративши 0,79%.
Додамо, зустріч ОПЕК відбудеться у Відні 30 листопада. Під час неї очікується рішення щодо видобутку нафти.
У Росії раніше заявили, що готові оголосити про замороження видобутку нафти після ОПЕК.