"Сверхприбыли" ГОКов-экспортеров – лишь иллюзия: отраслевики раскритиковали идею властей обложить горняков налогами в 10 раз выше, чем в РФ

$41.340.00
45.850.00
ukru
Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов
08:48 • 26882 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

06:12 • 49428 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 61050 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 105086 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 163038 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 158939 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 213513 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 200967 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 433953 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 233179 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+6°
3м/с
51%
Популярные новости

Трамп, путин и Си делят мир на сферы влияния - бывший глава MI6

6 апреля, 02:06 • 39766 просмотра

Из-за атаки рф на Украину Польша подняла военную авиацию в небо

6 апреля, 03:30 • 44887 просмотра

Ракетная атака на Киев: число раненых возросло до трех

6 апреля, 03:51 • 41849 просмотра

3500 лет спустя: благодаря цифровым технологиям ученые воссоздали лицо женщины времен Троянской войны

08:19 • 40606 просмотра

В Грузии произошло землетрясение

08:59 • 24720 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 191441 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 176903 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 263394 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 433953 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 536209 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Кирилл Буданов

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Кривой Рог

Германия

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 105059 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 59199 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 57006 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 63315 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 93670 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

"Сверхприбыли" ГОКов-экспортеров – лишь иллюзия: отраслевики раскритиковали идею властей обложить горняков налогами в 10 раз выше, чем в РФ

Киев • УНН

 • 8445 просмотра

КИЕВ. 3 октября. УНН. Согласно основным положениям законопроекта №1210 власти хотят сделать добычу и переработку руды намного дороже, в частности, предлагается изменить базу налогообложения – вместо стоимости добытой руды облагать стоимость товарной продукции.

"Сверхприбыли" ГОКов-экспортеров – лишь иллюзия: отраслевики раскритиковали идею властей обложить горняков налогами в 10 раз выше, чем в РФ

Это положения документа вызвало недоумение у отраслевых экспертов. Такой подход – брать ренту не с добытой руды, а с обогащенной – не практикуют нигде в мире. Производители руды с мировым именем, работающие в Украине, подвергли инициативу резкой критике, говорится в материале "Рада руде не рада: влияние законопроекта №1210 на железорудную отрасль" сайта ГМК-центр, передает УНН.

"Все разговоры о том, что горно-металлургическая отрасль получает сверхприбыль и ей нужно увеличить налоговую нагрузку, являются ошибочными. Они появляются либо от незнания реальной ситуации в отрасли, либо от желания пожертвовать конкурентоспособностью ГМК на мировых рынках в интересах бюджета и увеличения его расходов", – подчеркивает Владимир Ткаченко, советник по вопросам взаимоотношений с органами власти "АрселорМиттал Кривой Рог" (АМКР).

При этом, в материале говорится, что "сверхприбыли" ГОКов-экспортеров – всего лишь иллюзия.

"После череды июльских максимумов цен на железную руду на рынке наступило "отрезвление". С начала августа котировки железорудной мелочи в КНР круто покатились вниз, просев сразу на 20-25% – до 88-93 долл./т. Более того, власти Австралии прогнозируют дальнейшее снижение цен: в 2019 году – до 80 долл./т, в 2020-м – до 61,4 долл./т и в 2021 году – до 57,4 долл./т. При этом, цены на готовую металлургическую продукцию продолжают падать из-за слабого роста мирового ВВП и проблем перепроизводства", - пишут авторы материала.

Также в статье указывается, что по заключению аудиторско-консалтинговой компании PwC, в случае принятия законопроекта доля рентных платежей относительно коммерческой прибыли металлургических предприятий Украины в 10 раз превысит аналогичный показатель в РФ. Другие страны также будут выгодно отличаться от Украины и займут ее место на мировом рынке.

Так, в случае принятия законопроекта №1210 уровень рентной нагрузки в Украине составит 22,2% от коммерческой прибыли, тогда как как в ЮАР – 11,8%, в Австралии – 10,6%, в Казахстане – 8,5%, в Китае – 4,4%, в РФ – 2,5%.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика
Brent
$66.30
Bitcoin
$82,863.30
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,790.10