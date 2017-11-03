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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 49828 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

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18:02 • 116790 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 103343 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 106117 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 105098 просмотра

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Поступление налогов и платежей в госбюджет выросли на 27%

Поступление налогов и платежей в госбюджет выросли на 27%

Киев  •  УНН

 • 9679 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Государственная фискальная служба Украины за 10 месяцев текущего года направила в общий фонд государственного бюджета на 128,7 млрд грн больше, чем за соответствующий период прошлого года. Об этом заявил и.о. главы ГФС Мирослав Продан, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"В процентном соотношении рост составил почти 27%. При том, что фактически курсовая разница по отношению к прошлому году колеблется на уровне 3,9%, мы эту статистику также отслеживаем, поступления чрезвычайно увеличились в целом по ГФС", - отметил М.Продан.

По его словам, в таможенном направлении за 10 месяцев текущего года поступления по таможенным платежам увеличились почти на 55 млрд грн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Несмотря на то, что объем налогооблагаемых операций, а именно это и является базой налогообложения, в Украине ежемесячно колеблется на уровне 1 трлн 600 млрд грн или 1 трлн 700 млрд грн и он фактически постоянный, у нас существенно увеличились поступления. Это говорит о то, что мы постоянно работаем над тем, что выводим из тени экономику Украины, финансы, таможенные, налоговые платежи и системно работаем над ликвидацией всех схем минимизации, так называемых "скруток", - сказал глава ГФС.

Кроме того, по результатам отчетности по налогу на прибыль также положительная динамика. Так, если в I квартале 2016 года сумма задекларированного налога на прибыль составила 13,8 млрд грн, а во II квартале - 13,1 млрд грн, то в 2017 году эти суммы увеличились до 20,2 млрд грн и 17,9 млрд грн в соответствии.

"Этот комплекс мер в целом и дает возможность сегодня демонстрировать положительную динамику по увеличению доходной части государственного бюджета", - отметил М.Продан.

Напомним, в госбюджете в этом году поступило 10,7 млрд грн военного сбора.

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