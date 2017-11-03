Поступление налогов и платежей в госбюджет выросли на 27%

"В процентном соотношении рост составил почти 27%. При том, что фактически курсовая разница по отношению к прошлому году колеблется на уровне 3,9%, мы эту статистику также отслеживаем, поступления чрезвычайно увеличились в целом по ГФС", - отметил М.Продан.

По его словам, в таможенном направлении за 10 месяцев текущего года поступления по таможенным платежам увеличились почти на 55 млрд грн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Несмотря на то, что объем налогооблагаемых операций, а именно это и является базой налогообложения, в Украине ежемесячно колеблется на уровне 1 трлн 600 млрд грн или 1 трлн 700 млрд грн и он фактически постоянный, у нас существенно увеличились поступления. Это говорит о то, что мы постоянно работаем над тем, что выводим из тени экономику Украины, финансы, таможенные, налоговые платежи и системно работаем над ликвидацией всех схем минимизации, так называемых "скруток", - сказал глава ГФС.

Кроме того, по результатам отчетности по налогу на прибыль также положительная динамика. Так, если в I квартале 2016 года сумма задекларированного налога на прибыль составила 13,8 млрд грн, а во II квартале - 13,1 млрд грн, то в 2017 году эти суммы увеличились до 20,2 млрд грн и 17,9 млрд грн в соответствии.

"Этот комплекс мер в целом и дает возможность сегодня демонстрировать положительную динамику по увеличению доходной части государственного бюджета", - отметил М.Продан.

Напомним, в госбюджете в этом году поступило 10,7 млрд грн военного сбора.