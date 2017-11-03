Надходження податків і платежів до держбюджету зросли на 27%

"У відсотковому співвідношенні зростання становить майже 27%. При тому, що фактично курсова різниця по відношенню до минулого року коливається на рівні 3,9%, ми цю статистику також відслідковуємо, надходження надзвичайно збільшилися в цілому по ДФС", – зазначив М.Продан.

За його словами, у митному напрямі за 10 місяців поточного року надходження з митних платежів збільшилися майже на 55 млрд грн порівняно з аналогічним періодом минулого року.

"Незважаючи на те, що обсяг оподатковуваних операцій, а саме це і є базою оподаткування, в Україні щомісячно коливається на рівні 1 трлн 600 млрд грн або 1 трлн 700 млрд грн і він є фактично сталий, в нас суттєво збільшились надходження. Це говорить про те, що ми постійно працюємо над тим, що виводимо з тіні економіку України, фінанси, митні, податкові платежі і системно працюємо над ліквідацією всіх схем мінімізації, так званих "скруток", – сказав очільник ДФС.

Крім того, за результатами звітування з податку на прибуток також є позитивна динаміка. Так, якщо у І кварталі 2016 року сума задекларованого податку на прибуток становила 13,8 млрд грн, а у ІІ кварталі – 13,1 млрд грн, то у 2017 році ці суми збільшилися до 20,2 млрд грн та 17,9 млрд грн відповідно.

"Цей комплекс заходів в цілому і дає можливість сьогодні демонструвати позитивну динаміку щодо збільшення дохідної частини державного бюджету", – зазначив М.Продан.

Нагадаємо, у держбюджет цього року надійшло 10,7 млрд грн військового збору.