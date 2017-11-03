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Надходження податків і платежів до держбюджету зросли на 27%

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 листопада. УНН. Державна фіскальна служба України за 10 місяців поточного року спрямувала до загального фонду державного бюджету на 128,7 млрд грн більше, ніж за відповідний період минулого року. Про це заявив в.о. голови ДФС Мирослав Продан, передає УНН з посиланням на прес-службу відомства.

"У відсотковому співвідношенні зростання становить майже 27%. При тому, що фактично курсова різниця по відношенню до минулого року коливається на рівні 3,9%, ми цю статистику також відслідковуємо, надходження надзвичайно збільшилися в цілому по ДФС", – зазначив М.Продан.

За його словами, у митному напрямі за 10 місяців поточного року надходження з митних платежів збільшилися майже на 55 млрд грн порівняно з аналогічним періодом минулого року.

"Незважаючи на те, що обсяг оподатковуваних операцій, а саме це і є базою оподаткування, в Україні щомісячно коливається на рівні 1 трлн 600 млрд грн або 1 трлн 700 млрд грн і він є фактично сталий, в нас суттєво збільшились надходження. Це говорить про те, що ми постійно працюємо над тим, що виводимо з тіні економіку України, фінанси, митні, податкові платежі і системно працюємо над ліквідацією всіх схем мінімізації, так званих "скруток", – сказав очільник ДФС.

Крім того, за результатами звітування з податку на прибуток також є позитивна динаміка. Так, якщо у І кварталі 2016 року сума задекларованого податку на прибуток становила 13,8 млрд грн, а у ІІ кварталі – 13,1 млрд грн, то у 2017 році ці суми збільшилися до 20,2 млрд грн та 17,9 млрд грн відповідно.

"Цей комплекс заходів в цілому і дає можливість сьогодні демонструвати позитивну динаміку щодо збільшення дохідної частини державного бюджету", – зазначив М.Продан.

Нагадаємо, у держбюджет цього року надійшло 10,7 млрд грн військового збору.

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