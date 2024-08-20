Над оккупированным Крымом, согласно заявлению мо рф, был сбит БПЛА
Киев • УНН
Минобороны РФ сообщило о сбитии двух украинских беспилотников над Крымом ночью 20 августа. Ранее сообщалось об атаке БПЛА на мост в Брянской области России.
Два украинских беспилотника якобы были сбиты над территорией оккупированного Крыма. Об этом заявили в министерстве обороны россии, передает УНН.
Детали
В мо рф утверждают, что в ночь на вторник, 20 августа российское ППО сбило несколько дронов. В частности отмечается о «применении БпЛА самолетного типа» и сбитии двух украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией оккупированного Крыма.
Напомним,
УНН передавал, что три БПЛА атаковали «стратегически важный мост» в брянской области россии. Два беспилотника ударили в район моста, повредив здание поста, третий полетел в сторону белой березки.
Нафтобазу в ростовській області рф після атаки БПЛА не можуть загасити третю добу: задіяно понад 500 пожежників20 августа 2024, 07:51 • 11391 просмотр