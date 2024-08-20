Над оккупированным Крымом, согласно заявлению мо рф, был сбит БПЛА

Два украинских беспилотника якобы были сбиты над территорией оккупированного Крыма. Об этом заявили в министерстве обороны россии, передает УНН.

Детали

В мо рф утверждают, что в ночь на вторник, 20 августа российское ППО сбило несколько дронов. В частности отмечается о «применении БпЛА самолетного типа» и сбитии двух украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией оккупированного Крыма.

Напомним,

УНН передавал, что три БПЛА атаковали «стратегически важный мост» в брянской области россии. Два беспилотника ударили в район моста, повредив здание поста, третий полетел в сторону белой березки.

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