Над Львовской областью сбили 7 дронов и 6 крылатых ракет во время ночной атаки рф - ОВА

Над Львовской областью минувшей ночью противовоздушная оборона сбила 7 вражеских беспилотников и 6 крылатых ракет, в то же время есть несколько попаданий, но обошлось без жертв, сообщил в четверг глава Львовской ОВА Максим Козицкий, пишет УНН.

По предварительной информации, этой ночью воины воздушного командования "Запад" и мобильные огневые группы сбили над Львовской областью 7 вражеских беспилотников и 6 крылатых ракет. К сожалению, есть и попадания - написал Козицкий в Telegram.

Он поблагодарил защитников неба за профессионализм, который они проявили в критических условиях. И за то, что обошлось без жертв и пострадавших.

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