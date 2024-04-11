Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила
КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня
В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации
Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп
Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков
Согласование в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной: в УКАБ назвали потенциальные потери для экономики
Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники
Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства
Окончательного решения уволить Костина с должности Генпрокурора нет - источник
Начальника сервисного центра на Черниговщине подозревают во взяточничестве: суд арестовал его с залогом в 1 млн грн, который внесли сразу
Над Львовской областью сбили 7 дронов и 6 крылатых ракет во время ночной атаки рф - ОВА
В россии заявляют об атаке дронов на горно-обогатительный комбинат в курской области
В Житомирской области ночью отражали атаку рф, пострадавших при падении обломков нет - ОВА
В течение двух лет в Украине погибли 542 ребенка от рук российских оккупантов
Враг ночью ударил четырьмя ракетами по Селидовому в Донецкой области: есть повреждения в промышленной зоне
В Ровенской области во время ночной атаки рф работала ПВО, обошлось без повреждений - ОВА
Посол США в Украине отреагировала на массированную атаку рф: "Необходимо усиление противовоздушной обороны и наша помощь"
Во время ночной атаки рф угроза не обошла Прикарпатье, обошлось без пострадавших - ОВА
Конгрессмены продолжают активно обсуждать варианты дальнейших действий по помощи Украине - спикер Джонсон
россия утром атаковала два ПХГ Украины - Нафтогаз
Популярные
Институт двойных стандартов: как НБУ в чужом глазу пылинку видит, а в своем - пенька не замечает
Суд обязал УПЦ освободить храмы в Переяславе и Каменце-Подольском
Объявлена воздушная тревога в Киеве и регионах
Более 220 агрессивных мигрантов пытались нелегально пересечь границу из беларуси в Польшу
Инцидент в рф: БпЛА упал на больницу
Публикации
Институт двойных стандартов: как НБУ в чужом глазу пылинку видит, а в своем - пенька не замечает
Почти год Олег Кипер возглавляет Одесскую область: о смене гражданства жены, закрытой декларации и жизни под ракетами в эксклюзивном интервью
Государственная программа лечения бесплодия: какие есть ограничения и кто может воспользоваться
Питание для ВСУ: у ГОТ есть 100 дней, чтобы доказать свою эффективность
"Дело Шило": нестыковки, "друзья" и враги
Над Львовской областью сбили 7 дронов и 6 крылатых ракет во время ночной атаки рф - ОВА
Прошлой ночью украинская противовоздушная оборона сбила 7 вражеских беспилотников и 6 крылатых ракет над Львовской областью, сообщается о нескольких попаданиях, но без жертв.
В россии заявляют об атаке дронов на горно-обогатительный комбинат в курской области
Горно-обогатительный комбинат в железногорске курской области россии ночью подвергся атаке беспилотников.
В Житомирской области ночью отражали атаку рф, пострадавших при падении обломков нет - ОВА
Во время ночной атаки над Житомирской областью уничтожили несколько вражеских воздушных целей, потерь не зафиксировано.
В течение двух лет в Украине погибли 542 ребенка от рук российских оккупантов
542 ребенка погибли и более 1289 получили ранения в результате полномасштабной вооруженной агрессии россии в Украине с февраля 2022 года.
Враг ночью ударил четырьмя ракетами по Селидовому в Донецкой области: есть повреждения в промышленной зоне
Ночью российские войска выпустили четыре ракеты по Селидово Донецкой области, повредив промышленную зону, но обошлось без жертв.
В Ровенской области во время ночной атаки рф работала ПВО, обошлось без повреждений - ОВА
В Ровенской области во время ночной атаки рф работала ПВО.
Посол США в Украине отреагировала на массированную атаку рф: "Необходимо усиление противовоздушной обороны и наша помощь"
Украина столкнулась с очередной массированной российской атакой на свою критическую инфраструктуру. Посол США в Украине призвала к усилению противовоздушной обороны Украины и увеличению американской помощи.
Во время ночной атаки рф угроза не обошла Прикарпатье, обошлось без пострадавших - ОВА
В Ивано-Франковской области во время массированной ракетной атаки россии 11 марта украинские силы противовоздушной обороны нейтрализовали несколько воздушных целей противника, не допустив никаких жертв.
Конгрессмены продолжают активно обсуждать варианты дальнейших действий по помощи Украине - спикер Джонсон
Конгрессмены продолжают активно обсуждать варианты дальнейших действий для помощи Украине, но консенсус по пакету помощи Украине пока не достигнут.
россия утром атаковала два ПХГ Украины - Нафтогаз
Два украинских подземных хранилища были атакованы врагом рано утром 11 апреля, но они продолжают работать, никто из работников не пострадал, а специалисты работают над устранением последствий.