Над Кировоградской областью сбиты 4 вражеских "шахеда" - ОВА

Четыре российских беспилотника типа Shahed были сбиты над Кировоградской областью во время одной из самых длительных воздушных тревог и вражеских массированных атак, сообщил в пятницу глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович, пишет УНН.

Пережили одну из самых длинных воздушных тревог и вражеских массированных атак. Над Кировоградской областью сбиты 4 шахеда. Все живы - написал Райкович в Telegram.

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