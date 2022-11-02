Над Днепропетровской областью ночью ПВО сбило 6 "шахидов"
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко сообщил о работу ПВО. ВСУ уничтожили 6 дронов-камикадзе над областью, передает УНН.
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“Ночной грохот в небе - это работа нашей ПВО. За несколько часов военные из воздушного командования “Восток” уничтожили над областью 6 вражеских дронов-камикадзе “Shahed-136”, — говорится в сообщении.
Напомним
О работе ПВО ночью сообщал и городской голова Кременчуга Виталий Малецкий.