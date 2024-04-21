Начало недели в Украине будет дождливым, с грозами на юге - Укргидрометцентр

Начало следующего воскресенья в Украине будет облачным и дождливым. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр, пишет УНН.

Детали

Погода в большинстве регионов Украины ожидается облачная с прояснениями. По всей Украине, кроме северной части и восточных областей, дожди, днем на юге страны местами с грозами.

Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с, ночью в Украине, кроме запада и юга, местами порывы 15-20 м/с.

Температура в западных областях ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-3°, днем 6-11° тепла; на остальной территории ночью 3-8° тепла, днем 10-15°, в юго-восточной части 14-19°. На высокогорье Карпат ночью без осадков, днем мокрый снег; температура ночью и днем около 0°.

Киевлян предупреждают о дожде и значительных порывах ветра до конца дня