Начальницу районной налоговой инспекции задержали на взятке в Львовской обл.

"Чиновник требовал и получил указанную сумму взятки за регистрацию частного предприятия, как плательщика налога на добавленную стоимость. При задержании в последней изъято еще 90 тыс. средств, происхождение которых устанавливается", - сообщила Л.Сарган.

В производстве продолжаются первоочередные следственные действия, решается вопрос об уведомлении о подозрении по ч.3 ст.368 УК Украины и избрания задержанному работницы налоговой инспекции пресечения.

Напомним, 24 апреля офицеру Николаевского обл. военкомата, задержанному на взятке, избрана мера пресечения .