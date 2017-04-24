Начальницу районной налоговой инспекции задержали на взятке в Львовской обл.
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 24 апреля. УНН. Следственным управлением прокуратуры Львовской обл. совместно с работниками управления защиты экономики Главного управления Нацполиции во Львовской обл. задержан с поличным при получении неправомерной выгоды в размере 5,5 тыс. грн начальник районного отделения государственной налоговой инспекции Главного управления ДФС Украины во Львовской области. Сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, передает УНН.
"Чиновник требовал и получил указанную сумму взятки за регистрацию частного предприятия, как плательщика налога на добавленную стоимость. При задержании в последней изъято еще 90 тыс. средств, происхождение которых устанавливается", - сообщила Л.Сарган.
В производстве продолжаются первоочередные следственные действия, решается вопрос об уведомлении о подозрении по ч.3 ст.368 УК Украины и избрания задержанному работницы налоговой инспекции пресечения.
Напомним, 24 апреля офицеру Николаевского обл. военкомата, задержанному на взятке, избрана мера пресечения .