Начальницу районной налоговой инспекции задержали на взятке в Львовской обл.

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 26838 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 91191 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 146750 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 112934 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 114230 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111113 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103226 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106692 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103295 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 151300 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Начальницу районной налоговой инспекции задержали на взятке в Львовской обл.

Начальницу районной налоговой инспекции задержали на взятке в Львовской обл.

Киев  •  УНН

 • 14069 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 24 апреля. УНН. Следственным управлением прокуратуры Львовской обл. совместно с работниками управления защиты экономики Главного управления Нацполиции во Львовской обл. задержан с поличным при получении неправомерной выгоды в размере 5,5 тыс. грн начальник районного отделения государственной налоговой инспекции Главного управления ДФС Украины во Львовской области. Сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, передает УНН.

"Чиновник требовал и получил указанную сумму взятки за регистрацию частного предприятия, как плательщика налога на добавленную стоимость. При задержании в последней изъято еще 90 тыс. средств, происхождение которых устанавливается", - сообщила Л.Сарган.

В производстве продолжаются первоочередные следственные действия, решается вопрос об уведомлении о подозрении по ч.3 ст.368 УК Украины и избрания задержанному работницы налоговой инспекции пресечения.

Напомним, 24 апреля офицеру Николаевского обл. военкомата, задержанному на взятке, избрана мера пресечения .

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