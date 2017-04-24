Начальницю районної податкової інспекції затримали на хабарі у Львівській обл.

"Посадовець вимагала та отримала вказану суму хабара за реєстрацію приватного підприємства, як платника податку на додану вартість. При затриманні в останньої вилучено ще 90 тис.грн коштів, походження яких встановлюється", - повідомила Л.Сарган.

У провадженні тривають першочергові слідчі дії, вирішується питання щодо повідомлення про підозру за ч.3 ст.368 КК України та обрання затриманій працівниці податкової інспекції запобіжного заходу.

Нагадаємо, 24 квітня офіцеру Миколаївського обл. військкомату, затриманому на хабарі, обрали запобіжний захід.