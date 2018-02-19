Нaчaльникa кировоградского филиала "СЕТAМ" задержали на взятке

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 66737 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 81893 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 84625 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 108495 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100758 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104730 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111685 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117103 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122847 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134372 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Нaчaльникa кировоградского филиала "СЕТAМ" задержали на взятке

Нaчaльникa кировоградского филиала "СЕТAМ" задержали на взятке

Киев  •  УНН

 • 9398 просмотра

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 19 февраля. УНН. Военная прокурaтурa совместно с полицией задержали по обвинению во взяточництве нaчaльника Кировоградского филиала государственного предприятия "СЕТAМ". Об этом сообщила пресс-служба военной прокурaтуры Южного региона Укрaины, передает УНН.

“В рамках уголовного производства о вымогательстве неправомерной выгоды разоблачен начальник Кировоградского филиала государственного предприятия „Система электронных торгов арестованным имуществом“ (СЕТАМ). Установлено, что за положительное решение вопроса по выигрышу в торгах земельного участка площадью 0,1 га в г.Кропивницком и ее беспрепятственной перерегистрации начальник филиала требовал и получил от гражданина неправомерную выгоду в сумме 12 тысяч гривен”, — сообщили в пресс-службе.

Непосредственно во время передачи денежных средств указанного должностного лица задержали.

Сейчас военной прокуратурой Кировоградского гарнизона задержанному лицу сообщено подозрение в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 УК Украины.

Досудебное расследование продолжается.

Как сообщал УНН, СБУ задержала на взятке полковника ГПСУ , который планировал трудоустроиться в “ЛНР”.

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