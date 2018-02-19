Нaчaльникa кировоградского филиала "СЕТAМ" задержали на взятке
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 19 февраля. УНН. Военная прокурaтурa совместно с полицией задержали по обвинению во взяточництве нaчaльника Кировоградского филиала государственного предприятия "СЕТAМ". Об этом сообщила пресс-служба военной прокурaтуры Южного региона Укрaины, передает УНН.
“В рамках уголовного производства о вымогательстве неправомерной выгоды разоблачен начальник Кировоградского филиала государственного предприятия „Система электронных торгов арестованным имуществом“ (СЕТАМ). Установлено, что за положительное решение вопроса по выигрышу в торгах земельного участка площадью 0,1 га в г.Кропивницком и ее беспрепятственной перерегистрации начальник филиала требовал и получил от гражданина неправомерную выгоду в сумме 12 тысяч гривен”, — сообщили в пресс-службе.
Непосредственно во время передачи денежных средств указанного должностного лица задержали.
Сейчас военной прокуратурой Кировоградского гарнизона задержанному лицу сообщено подозрение в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 УК Украины.
Досудебное расследование продолжается.
Как сообщал УНН, СБУ задержала на взятке полковника ГПСУ , который планировал трудоустроиться в “ЛНР”.