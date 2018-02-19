Нaчaльникa кіровоградської філії "СЕТAМ" затримали на хабарі
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 19 лютого. УНН. Військовa прокурaтурa спільно з поліцією зaтримaли зa звинувaченням у хaбaрництві нaчaльника Кіровоградської філії державного підприємства "СЕТAМ". Про це повідомила прес-служба військової прокурaтури Південного регіону Укрaїни, передає УНН.
“В рамках кримінального провадження щодо вимагання неправомірної вигоди викрито начальника Кіровоградської філії державного підприємства „Система електронних торгів арештованим майном“ (СЕТАМ). Установлено, що за позитивне вирішення питання щодо виграшу в торгах земельної ділянки площею 0,1 га у м.Кропивницький та її безперешкодної перереєстрації начальник філії вимагав та одержав від громадянина неправомірну вигоду в сумі 12 тисяч гривень”, — повідомили в прес-службі.
Безпосередньо під час передачі грошових коштів вказаного посадовця затримали.
Наразі військовою прокуратурою Кіровоградського гарнізону затриманій особі повідомлено підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.
Досудове розслідування триває.
Як повідомляв УНН, СБУ затримала на хабарі полковника ДПСУ, який планував працевлаштуватися в “ЛНР”.