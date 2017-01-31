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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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НАБУ установило 11 подозреваемых по делу "киотских денег"

НАБУ установило 11 подозреваемых по делу "киотских денег"

Киев • УНН

 • 8047 просмотра

КИЕВ. 31 января. УНН. Расследование дела о хищении средств Киотского протокола фактически завершено, есть 11 подозреваемых. Об этом на брифинге заявил директор НАБУ Артем Сытник, передает корреспондент УНН.

"Сейчас по этому делу (хищение средств Киотского протокола - ред.) имеются 10 подозреваемых, 11-й подозреваемый сейчас находится за пределами Украины", - сказал А.Сытник.

Он добавил, что детективы НАБУ и САП обратятся в суд с ходатайством о его заочном осуждении.

"Фактически дело закончено", - сказал А.Сытник.

Напомним, 21 января 2016 года детективы НАБУ внесли в ЕРДР сведения, квалифицированные по ч.2 ст.15, ч.5 ст.191 УКУ по факту покушения на растрату государственных средств (480 млн грн), выделенных Украине на основании Киотского протокола.

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