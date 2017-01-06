НАБУ открыло три новых производства в отношении е-деклараций депутатов и глав РГА
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. Национальное антикоррупционное бюро Украины начало три новых расследования по фактам декларирования недостоверной информации народными депутатами и председателями районных государственных администраций. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ, передает УНН.
"Национальное антикоррупционное бюро Украины начало досудебное расследование еще трех уголовных производств по фактам декларирования недостоверной информации (ст.366-1 Уголовного кодекса Украины) народным депутатом и председателями районных государственных администраций", - говорится в сообщении пресс-службы.
В ведомстве также уточнили, что сведения об уголовном правонарушении в отношении нардепа внесены в ЕРДР на основании материалов информационно-аналитического исследования Управление аналитики и обработки информации НАБУ.
"Информация о представлении заведомо недостоверных сведений в декларации председателем одной из районных государственных администраций, а также по преднамеренному непредставление электронной декларации другим главой районной государственной администрации внесена в Единый реестр досудебных расследований по результатам рассмотрения заявлений одной из общественных организаций", - уточнили в пресс- службе.
Напомним, ранее сообщалось, что детективы НАБУ расследуют 7 производств в отношении народных депутатов по результатам анализа электронных деклараций .