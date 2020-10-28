НАБУ: решение КСУ относительно электронного декларирования разрушает антикоррупционную реформу

"Решение Конституционного Суда Украины, которым отменено уголовную ответственность за недостоверное декларирование, является политическим. Таким образом КС Украины не только легитимизирует намерения политиков и чиновников скрыть от общества незаконно приобретенные состояния, но и защищает интересы отдельных судей КСУ, чье недостоверное декларирование исследуется в рамках уголовных производств", - говорится в заявлении НАБУ.

Сообщается, что введение электронного декларирования является одним из ключевых достижений государства после революции Достоинства. Это - краеугольный камень антикоррупционной реформы, начатой в 2014 году. Его цель - сделать власть прозрачной и подотчетной обществу. Ведь декларантами являются лица, которых содержат за счет налогоплательщиков, в том числе это касается и судей.

"Однако судьи КСУ решили, что все служители Фемиды должны оставаться вне этого процесса, а мониторинг их образа жизни является якобы формой давления, так же как и составление протоколов в случае выявления расхождений между декларируемыми и фактическими доходами. Поэтому, благодаря решению КСУ в Украине никто не будет контролировать и не будет иметь права спрашивать о состоянии судей и источниках его происхождения, привлекать к ответственности при наличии разногласий", - отмечается в заявлении.

В НАБУ считают, что такое решение не выдерживает никакой критики, ни с этической, ни с правовой точки зрения.

"Ведь окончательное решение в случае выявленных нарушений судьями законодательства сфере предотвращения коррупции является исключительной прерогативой судов, а не НАПК или НАБУ. Поэтому выводы КСУ о якобы нарушении независимости судей при нынешнем законодательстве о предотвращении коррупции являются безосновательными", - отмечается в заявлении.

Отмечается, что на 27 октября 2020 года в работе НАБУ находилось 110 уголовных производств, в рамках которых детективы исследуют около 180 фактов умышленного внесения должностными лицами недостоверных сведений в электронные декларации. 7 лицам, среди которых трое бывших народных депутатов, сообщено о подозрении. 34 дела направлены в суд. В отношении 13 лиц есть решение суда (6 приговоров, в отношении 7 человек дела закрыты по нереабилитирующим основаниям).

"Из-за решения КСУ все эти дела должны быть закрыты. Следовательно, должностные лица, уличенные в злоупотреблениях, уйдут от ответственности. Вводя э-декларирование, Украина последовала лучшие практики развитых западных стран, в которых декларирование является элементом политической культуры и проявлением уважения к гражданам. Действенность этого инструмента определяется степенью ответственности за его нарушение, которое КСУ своим решением фактически свел на нет. Тем самым нанесен сокрушительный удар по эффективному инструменту очистки власти от коррупции", - говорится в заявлении.

Напомним, Конституционный суд Украины признал такой, что не соответствует Конституции Украины статью 366-1 УК, которая предусматривала ответственность за ложь в декларации.

В Офисе Президента отметили, что глава государства Владимир Зеленский обязательно использует свое право на законодательную инициативу, чтобы восстановить постоянную и максимально эффективную работу системы электронного декларирования и неотвратимость ответственности за умышленное нарушение этих правил. Украинские чиновники и депутаты продолжат декларировать свое имущество и доходы, а антикоррупционные органы будут иметь необходимые полномочия для их проверки и привлечения нарушителей к ответственности.