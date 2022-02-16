На ВНО-2022 поступило уже более 300 тысяч заявок
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. На участие во внешнем независимом оценивании подано около 327 тысяч заявок. Об этом сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет в Telegram, передает УНН.
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“По данным Украинского центра оценивания качества образования, по состоянию на 15 февраля 2022 года сформирована почти 327 тыс. Регистрационных карточек и напечатано свыше 47 тыс. Сертификатов участников ВНО и ГНА более 200 тыс. тестирований”, — написал Шкарлет.
Детали
Больше всего выбрано тестов по следующим дисциплинам: математика — 40 898, история Украины — 35 702, украинский язык и литература — 33 378.
Традиционно популярными остаются география — 24 468 тестирований, английский язык — 21 999 и биология — 16 115.
Добавим
Регистрация на участие в ВНО продлится до 9 марта.