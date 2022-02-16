На ЗНО-2022 надійшло вже понад 300 тисяч заявок
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. На участь у зовнішньому незалежному оцінюванні подано близько 327 тисяч заявок. Про це повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет у Telegram, передає УНН.
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“За даними Українського центру оцінювання якості освіти, станом на 15 лютого 2022 року сформовано майже 327 тис. реєстраційних карток та надруковано понад 47 тис. сертифікатів учасників ЗНО і ДПА на понад 200 тис. тестувань”, - написав Шкарлет.
Деталі
Найбільше вибрано тестувань з таких дисциплін: математика - 40 898, історія України - 35 702, українська мова і література - 33 378.
Традиційно популярними залишаються географія - 24 468 тестувань, англійська мова - 21 999 і біологія - 16 115.
Додамо
Реєстрація на участь у ЗНО триває до 9 березня.