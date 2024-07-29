В Овруче в результате пожара погибла пожилая женщина. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.

Детали

28 июля в городе Овруч Житомирская область вспыхнул пожар в трехкомнатной квартире на 4 этаже.

Спасатели прибыли на место и обнаружили тело владелицы квартиры 1948 года рождения. Пожар был полностью ликвидирован.

Огонь уничтожил домашние вещи и кровать, повредил стены комнаты.

Причина пожара - неосторожность при курении.

На тушение было привлечено 6 спасателей и 1 единица техники.

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