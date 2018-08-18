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На задержанных во время Марша равенства в Одессе составили админпротоколы

Киев • УНН

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ОДЕССА-КИЕВ. 18 августа. УНН. На двух задержанных во время Марша равенства в Одессе сегодня составили административные протоколы о мелком хулиганстве. Об этом корреспондент УНН сообщает со ссылкой на данные пресс-службы ГУ НП в области.

На задержанных во время Марша равенства в Одессе составили админпротоколы

Так, по данным правоохранителей, мужчины не были задержаны, их доставили в Приморский отдел полиции для установления личности, а также составления админпротокола о мелком хулиганстве перед тем, как отпустить.

Напомним, 18 августа в Одессе прошел Марш равенства.

Во время мероприятия в Приморский отдел полиции в Одессе сотрудники полиции доставили двух мужчин, которые совершали хулиганские действия в центре города, ударив прохожего.

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