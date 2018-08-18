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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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На затриманих під час Маршу рівності в Одесі склали адмінпротоколи

Київ • УНН

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ОДЕСА-КИЇВ. 18 серпня. УНН. На двох затриманих під час Маршу рівності в Одесі сьогодні склали адміністративні протоколи про дрібне хуліганство. Про це кореспондент УНН повідомляє з посиланням на дані прес-служби ГУ НП в області.

На затриманих під час Маршу рівності в Одесі склали адмінпротоколи

Так, за даними правоохоронців, чоловіків не затримували, а доставили до Приморського відділу поліції для встановлення особи, а також складання адмінпротоколу про дрібне хуліганство перед тим, як відпустити.

Нагадаємо, 18 серпня в Одесі пройшов Марш рівності.

Під час заходу до Приморського відділу поліції в Одесі працівники поліції доставили двох чоловіків, які скоювали хуліганські дії в центрі міста, вдаривши перехожого. 

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