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В Запорожье из-за утечки газа произошел хлопок: двухэтажный дом разрушен, травмированы два человека

Киев  •  УНН

 • 21941 просмотра

КИЕВ. 21 сентября. УНН. В Бердянске Запорожской области из-за утечки газа произошел хлопок газовоздушной смеси, в результате чего травмированы два человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Запорожской области, передает УНН.

Детали

Событие произошло 21 сентября около 11:00 на территории частного дома по улице Новицкого. Прибывшие на место установили, что в результате утечки газа произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего горения. Двухэтажный жилой дом полностью разрушился, еще четыре, которые расположены рядом, частично повреждены.

"Бойцы ГСЧС провели разбор конструкций и достали хозяина из-под обломков дома. 60-летнего мужчину госпитализировала "скорая" в городскую больницу. Также травмировано случайного прохожего. После осмотра врачами он от госпитализации отказался", - говорится в сообщении.

По факту происшествия соответствующими органами ведется расследование. От ГСЧС привлекалось 3 единицы техники и 13 человек личного состава.

Напомним

В Полтавской области в результате взрыва топливного бака автомобиля от ожогов погибли два человека.

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