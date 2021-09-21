На Запоріжжі через витік газу стався хлопок: двоповерховий будинок зруйновано, травмовано двох осіб

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Київ • УНН

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КИЇВ. 21 вересня. УНН. У Бердянську Запорізької області через виток газу стався хлопок газоповітряної суміші, в результаті чого травмувалися двоє людей. Про це повідомили в пресслужбі ДСНС Запорізької області, передає УНН.

Деталі

Подія сталася 21 вересня близько 11:00 на території приватного будинку по вулиці Новицького. Рятувальники, що прибули на місце встановили, що внаслідок витоку газу стався хлопок газоповітряної суміші без подальшого горіння. Двоповерховий житловий будинок повністю зруйнувався, ще чотири, які розташовані поруч, частково пошкоджені.

“Бійці ДСНС провели розбір конструкцій та дістали господаря із-під уламків будинку. 60-річного чоловіка госпіталізувала „швидка“ до міської лікарні. Також травмовано випадкового перехожого. Після огляду лікарями він від госпіталізації відмовився”, — йдеться в повідомленні.

За фактом події відповідними органами ведеться розслідування. Від ДСНС залучалося 3 одиниці техніки та 13 осіб особового складу.

Нагадаємо

На Полтавщині в результаті вибуху паливного баку автівки від опіків загинули дві людини.

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