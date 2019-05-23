На Закарпатье ищут школьника, которого унесло течением
Киев • УНН
КИЕВ. 23 мая. УНН. На Закарпатье в райцентре Воловец 5-классник упал в реку и его понесло течение. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Закарпатской ОГА.
"В четверг перед обедом в райцентре Воловец произошло ЧП - местный 5-классник, уйдя на перемене из школы посмотреть на реку, уровень воды в которой резко поднялся в результате паводка, упал в воду. Быстрое течение подхватило его и понесло прочь на глазах людей", - говорится в сообщении.
Очевидцы пытались спасти ребенка, но безуспешно.
"Сейчас мальчика ищут ниже по течению. Очень надеемся, что поиски дадут результат, и ребенок выживет", - сказал и.о. председателя ОГА Ярослав Галас.
Напомним, в Чернигове разыскивают 13-летнего парня, который исчез во время купания в реке Десна в районе городского пляжа.