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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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6 марта, 19:19 • 137226 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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6 марта, 17:12 • 144540 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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На Закарпатье ищут школьника, которого унесло течением

На Закарпатье ищут школьника, которого унесло течением

Киев  •  УНН

 • 17675 просмотра

КИЕВ. 23 мая. УНН. На Закарпатье в райцентре Воловец 5-классник упал в реку и его понесло течение. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Закарпатской ОГА.

"В четверг перед обедом в райцентре Воловец произошло ЧП - местный 5-классник, уйдя на перемене из школы посмотреть на реку, уровень воды в которой резко поднялся в результате паводка, упал в воду. Быстрое течение подхватило его и понесло прочь на глазах людей", - говорится в сообщении.

Очевидцы пытались спасти ребенка, но безуспешно.

"Сейчас мальчика ищут ниже по течению. Очень надеемся, что поиски дадут результат, и ребенок выживет", - сказал и.о. председателя ОГА Ярослав Галас.

Напомним, в Чернигове разыскивают 13-летнего парня, который исчез во время купания в реке Десна в районе городского пляжа.

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