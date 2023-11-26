На Закарпатье завершили строительство моста через реку Тересва

На Закарпатье на Тячевщине в легковом режиме заработал модульный мост через реку Тересва. Об этом сообщил председатель Закарпатской ОГА Виктор Микита, пишет УНН.

Сегодня открываем проезд транспорта в легковом режиме с ограничением массы транспортных средств до 3,5 т круглосуточно - написал Виктор Микитася в Telegram.

Детали

Теперь государственная дорога Н-09 Мукачево - Рахов - Ивано-Франковск - Львов, соединяющая три западные области будет функционировать бесперебойно, без влияния изменения уровня воды в реке Тересва.

Мост имеет длину 226,7 пог. метров.

В общем нормативная нагрузка переправы до 40 тонн. Однако сейчас разрешено пересекать мост в легковом режиме с ограничением массы транспортных средств до 3,5 т.

Согласно сообщению Виктора Микиты, вскоре, после завершения отдельных работ, проезд транспорта будет разрешен в штатном режиме с ограничением массы транспортных средств до 40 т.

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