На Закарпатье завершили строительство моста через реку Тересва
Киев • УНН
На Закарпатье открылся новый модульный мост через реку Тересва для транспортных средств весом до 3,5 тонн, что обеспечило бесперебойное движение на дороге государственного значения Н-09.
На Закарпатье на Тячевщине в легковом режиме заработал модульный мост через реку Тересва. Об этом сообщил председатель Закарпатской ОГА Виктор Микита, пишет УНН.
Сегодня открываем проезд транспорта в легковом режиме с ограничением массы транспортных средств до 3,5 т круглосуточно
Детали
Теперь государственная дорога Н-09 Мукачево - Рахов - Ивано-Франковск - Львов, соединяющая три западные области будет функционировать бесперебойно, без влияния изменения уровня воды в реке Тересва.
Мост имеет длину 226,7 пог. метров.
В общем нормативная нагрузка переправы до 40 тонн. Однако сейчас разрешено пересекать мост в легковом режиме с ограничением массы транспортных средств до 3,5 т.
Согласно сообщению Виктора Микиты, вскоре, после завершения отдельных работ, проезд транспорта будет разрешен в штатном режиме с ограничением массы транспортных средств до 40 т.
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На Закарпатье завершили строительство моста через реку Тересва
На Закарпатье открылся новый модульный мост через реку Тересва для транспортных средств весом до 3,5 тонн, что обеспечило бесперебойное движение на дороге государственного значения Н-09.
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