На Закарпатье пограничники задержали мужчину, который в непогоду пытался убежать в Румынию через горы

На Закарпатье украинские пограничники вместе с румынскими коллегами искали двух нарушителей, которые решили незаконно пересечь границу во время непогоды. Об этом сообщили в ГПСУ, передает УНН.

Детали

Пограничники Мукачевского отряда вместе со спасателями и румынскими коллегами искали в заснеженных горах двух мужчин. Одного - 35-летнего жителя Макеевки - нашли в 2,5 км от границы с возможным обморожением ног - резюмировали в ведомстве.

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В то же время второго нарушителя границы до сих пор разыскивают - пограничники обнаружили лаз в заградительном заборе, мужскую куртку, а дальше - поврежденный спасательный жилет и следы захода в реку. С румынской стороны пропавшего также не видели.

Дополнение

Госпогранслужба просит воздерживаться от переплытия зимой горных рек и преодоления заснеженных вершин Украинских Карпат.

Напомним

Украинские пограничники спасли 40-летнего мужчину, который почти двое суток бродил по заснеженным высокогорьям, пытаясь нелегально попасть в Румынию. Мужчину нашли в 3 км от границы без надлежащего снаряжения, его состояние после спасения удовлетворительное.