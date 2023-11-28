На Закарпатье пограничники задержали мужчину, который в непогоду пытался убежать в Румынию через горы
Киев • УНН
Украинские пограничники спасли мужчину с потенциальным обморожением, которого поймали на незаконном пересечении границы с Румынией, а также продолжили поиски другого нарушителя.
На Закарпатье украинские пограничники вместе с румынскими коллегами искали двух нарушителей, которые решили незаконно пересечь границу во время непогоды. Об этом сообщили в ГПСУ, передает УНН.
Детали
Пограничники Мукачевского отряда вместе со спасателями и румынскими коллегами искали в заснеженных горах двух мужчин. Одного - 35-летнего жителя Макеевки - нашли в 2,5 км от границы с возможным обморожением ног
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В условиях непогоды вдвое уменьшилось количество желающих незаконно перейти границу - Демченко
В то же время второго нарушителя границы до сих пор разыскивают - пограничники обнаружили лаз в заградительном заборе, мужскую куртку, а дальше - поврежденный спасательный жилет и следы захода в реку. С румынской стороны пропавшего также не видели.
Дополнение
Госпогранслужба просит воздерживаться от переплытия зимой горных рек и преодоления заснеженных вершин Украинских Карпат.
Напомним
Украинские пограничники спасли 40-летнего мужчину, который почти двое суток бродил по заснеженным высокогорьям, пытаясь нелегально попасть в Румынию. Мужчину нашли в 3 км от границы без надлежащего снаряжения, его состояние после спасения удовлетворительное.
На Закарпатье пограничники задержали мужчину, который в непогоду пытался убежать в Румынию через горы
Украинские пограничники спасли мужчину с потенциальным обморожением, которого поймали на незаконном пересечении границы с Румынией, а также продолжили поиски другого нарушителя.
Силы обороны уничтожают россиян на подступах к Авдеевскому коксохиму
Украинские войска успешно защищают Авдеевский коксохимический завод, отбивая российские атаки и нанося потери на подступах к нему. Британская разведка сообщает о небольших успехах россиян, достигнутых дорогой ценой.
"єВідновлення": более 66 тыс. украинцев подали заявления о поврежденном или разрушенном жилье
Шмыгаль сообщил, что в программу "єВідновлення" подано почти 66,4 тысяч заявлений о поврежденном или полностью уничтоженном жилье.
Авиакатастрофа в Броварах: пятерым подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы
Пятеро чиновников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям предстанут перед судом за халатность, приведшую к авиакатастрофе, в которой погибло руководство Министерства внутренних дел, им грозит до 10 лет лишения свободы.
Правительство приняло изменения относительно порядка предоставления гарантийных услуг покупателям техники и мобильных телефонов
Правительство Украины оцифровало гарантийное обслуживание бытовой техники и мобильных телефонов, уменьшив бумажный документооборот и сделав эксплуатационную документацию доступной онлайн. Соответствующее постановление было принято 28 ноября 2023 года.
В Токмаке "прилет" по зданию, которое использовали оккупанты - Федоров
В Токмаке "прилет" по зданию, которое использовали оккупанты, что привело к эвакуации и вероятным жертвам; точное количество жертв уточняется.
Риши Сунак отменил встречу с греческим коллегой из-за скульптур Парфенона
Премьер-министр Великой Британии Риши Сунак отменил встречу с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом после того, как последний назвал скульптуры Парфенона в Британском музее "украденными" и потребовал их возвращения.
Каллас, Рютте, Каринш: кто претендует на должность генерального секретаря НАТО
Основными претендентами на должность Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, срок полномочий которого истекает в октябре 2024 года, являются чиновники из Нидерландов, Эстонии и Латвии.
Генсек НАТО уверен в продолжении поддержки Украины со стороны США
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность, что США продолжат военную поддержку Украины, подчеркнув обязательства НАТО.
россияне обстреляли территорию шахты в Торецке: под завалами оказались люди
Российские войска обстреляли шахту в Торецке (Донецкая область), в результате чего четверо людей оказались под завалами.