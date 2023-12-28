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На южном направлении уничтожено три разведывательных беспилотника

Киев  •  УНН

28 декабрь 2023, 18:49  •  13530 просмотра

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Украинская противовоздушная оборона 28 декабря сбила 3 российских разведывательных беспилотника в Херсонской и Николаевской областях.

Уничтожено три разведывательных беспилотника рф на южном направлении. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Силы обороны юга Украины.

"28 декабря 2023 года силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" уничтожено 3 разведывательных беспилотника", - говорится в сообщении.

Так, сообщается, что было сбито:

-        на Херсонщине - "Мерлин-ВР" и "Supercam";

-        на Николаевщине - "Мерлин-ВР".

Дополнение

Украинские Воздушные силы сообщали, что 27 декабря сбили 32 из 46 вражеских беспилотников, некоторые беспилотники упали без последствий.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
На південному напрямку знищено три розвідувальні безпілотники
Three reconnaissance drones destroyed in the southern sector
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