На южном направлении уничтожено три разведывательных беспилотника

Уничтожено три разведывательных беспилотника рф на южном направлении. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Силы обороны юга Украины.

"28 декабря 2023 года силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" уничтожено 3 разведывательных беспилотника", - говорится в сообщении.

Так, сообщается, что было сбито:

- на Херсонщине - "Мерлин-ВР" и "Supercam";

- на Николаевщине - "Мерлин-ВР".

Дополнение

Украинские Воздушные силы сообщали, что 27 декабря сбили 32 из 46 вражеских беспилотников, некоторые беспилотники упали без последствий.