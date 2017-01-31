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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На Евровидение-2017 в Киеве ожидается 20 тысяч гостей - В.Кличко

На Евровидение-2017 в Киеве ожидается 20 тысяч гостей - В.Кличко

Киев • УНН

 • 10638 просмотра

КИЕВ. 31 января. УНН. Во время песенного конкурса Евровидение в столице ожидается около 20 тысяч гостей. Об этом во время церемонии передачи символического ключа Евровидения сказал мэр киева Виталий Кличко, передает УНН.

"Мы обеспечим, чтобы все иностранные гости, а мы ожидаем более 20 тысяч человек увидели насколько прекрасна, открыта сердцем, дружелюбна Украина и Киев. Позвольте напомнить, что музыка объединяет людей, города, страны и континенты. Очень важной она является для Киева и Украины особенно сейчас ", - сказал он.

Напомним, в мае этого года состоятся два полуфинала и один финал. Первый полуфинал состоится 9 мая, а второй - 11 мая, и финал состоится 13 мая. В двух полуфиналах будут соревноваться 37 стран.

Как сообщал УНН, президент городского совета Стокгольма Ева Луиза Эрландссон Слорак передала мэру Киева Виталию Кличко символический ключ Евровидения.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Киев

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