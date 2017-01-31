На Евровидение-2017 в Киеве ожидается 20 тысяч гостей - В.Кличко

"Мы обеспечим, чтобы все иностранные гости, а мы ожидаем более 20 тысяч человек увидели насколько прекрасна, открыта сердцем, дружелюбна Украина и Киев. Позвольте напомнить, что музыка объединяет людей, города, страны и континенты. Очень важной она является для Киева и Украины особенно сейчас ", - сказал он.

Напомним, в мае этого года состоятся два полуфинала и один финал. Первый полуфинал состоится 9 мая, а второй - 11 мая, и финал состоится 13 мая. В двух полуфиналах будут соревноваться 37 стран.

Как сообщал УНН, президент городского совета Стокгольма Ева Луиза Эрландссон Слорак передала мэру Киева Виталию Кличко символический ключ Евровидения.